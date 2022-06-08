Испания

Форвард Барселони розповів про те, як міг опинитись в стані "вершкових".

Нападник каталонської Барселони Ферран Торрес розповів про те, як міг декілька разів приєднатись до головного суперника своєї поточної команди — мадридського Реалу.

"Я неодноразово міг перейти до Барселони. Кожен раз я вважав, що це не той момент, коли потрібно робити такий крок. Вперше я отримав пропозицію тоді, коли закріпився у складі Валенсії.

До того я ще декілька разів отримував дзвінки з Мадриду, але кожного разу мене щось зупиняло. Це було ще до мого повноліття, а я бажав бути поблище до дому", розповів футболіст для COPE.

В минулому сезоні Торрес зіграв 26 матчів за Барселону, в яких забив по шість разів відзначився у воротах суперників та віддавав гольові передачі.

Раніше іспанець прокоментував свій зимовий трансфер до "блаугранас".