Напередодні Валенсія оголосила про звільнення Хосе Бордаласа Хіменеса з посади головного тренера першої команди, а його змінником стате відомий італієць Дженнаро Гаттузо.

Багато журналістів, включаючи Фабриціо Романо, встигли повідомити, що колишній керманич Мілана і Наполі прилетів до Валенсії для підписання контракту.

Оформлення документів вже завершено, тому незабаром "кажани" оголосять про призначення Гаттузо офіційно.

Gennaro Gattuso has just arrived in Valencia to sign the contract until June 2024. Paperworks are already completed. 🦇🇮🇹 #Valencia



Gattuso will be announced as new Valencia manager in the comong hours.



🎥⤵️ @SalvaGomis97 pic.twitter.com/SOaBUiuiNR