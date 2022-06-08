Незабаром "кажани" оголосять про призначення нового головного тренера.
Дженнаро Гаттузо, Getty Images
08 червня 2022, 22:40
Напередодні Валенсія оголосила про звільнення Хосе Бордаласа Хіменеса з посади головного тренера першої команди, а його змінником стате відомий італієць Дженнаро Гаттузо.
Багато журналістів, включаючи Фабриціо Романо, встигли повідомити, що колишній керманич Мілана і Наполі прилетів до Валенсії для підписання контракту.
Оформлення документів вже завершено, тому незабаром "кажани" оголосять про призначення Гаттузо офіційно.
Нагадаємо, раніше став відомим список гравців, яких хоче підписати Гаттузо до Валенсії.