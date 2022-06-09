Испания

Вінгер збірної Бельгії впевнений, що поверне колишню форму.

Еден Азар прокоментував перемогу над збірною Польщі (6:1) та свою гру у цьому матчі.

"Я знову стану тим гравцем, яким був. Я поверну форму через ігрову практику та відіграні хвилини на полі.

Після матчу з Нідерландами (4:1) наша мотивація була сильна, а на табло розгромний рахунок. Після поразки ми зробили висновки, команда відмінно відреагувала на результат. Тепер багато хто спатиме спокійно – я в тому числі.

Ми – справжня команда", — наводить слова Едена Азара beIN Sports.

Цього сезону 31-річний гравець провів 23 гри за Реал у всіх турнірах: на його рахунку один гол і дві результативні передачі.