Испания

"Вершкові" владнали всі фінансові деталі підписання 22-річного француза.

Талановитий центральний півзахисник Монако Орельєн Чуамені продовжить кар'єру в мадридському Реалі. Про це повідомляє журналіст The Atheltic Девід Орнштейн.

За інформацією джерела, у вівторок, 7 червня, було укладено усну угоду щодо трансферу на суму понад 100 мільйонів євро. Крім цього, із самим 22-річним французом керівництво "вершкових" погодило всі умови особистого контракту.

Після підтвердження прибуття Чуамені на Бернабеу, контракт з яким буде діяти до 2028 року, він має пройти медичне обстеження у вівторок, 14 червня.

Стверджується, що про сам трансфер Чуамені прес-служба Реалу офіційно оголосить вже сьогодні, 11 червня.

Минулого сезону Орельєн Чуамені провів за Монако 50 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 5 голів та віддав 3 результативні передачі.