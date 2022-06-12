Испания

На одного французького форварда в Іспанії може стати більше.

На тлі інших виконавців французької Ліги 1 фігура юного нападника Моамеда-Алі Шо є не такою ж і виразною на трансферному ринку, проте всередині країни його вважають одним із найбільш талановитих виконавців свого покоління.

18-річний футболіст є вихованцем футбольної школи Парі Сен-Жермен, однак також мав досвід виступів за молодіжні команди англійського Евертона та Анже. У складі останніх гравець перебуває вже другий рік, та зумів наблизитися до статусу гравця основного складі.

У цьому сезоні на рахунку Шо в 32 матчах опинилися відразу чотири результативні постріли та одна гольова передача.

Як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, стосовно Моамеда-Алі вже є конкретна пропозиція щодо трансфера, яка надійшла від іспанського Реалу Сосьєдад.

Наразі перемовини ще тривають, проте "королівські" почувають себе впевненими в їхньому успіху.

Француз англійського походження порталом Transfermarkt оцінений у 15 млн євро.