Испания

Бразильський латераль більше не виступатиме за "вершкові".

Лівий захисник Марсело залишить мадридський Реал у літнє трансферне вікно на правах вільного агента. Про це повідомляє офіційний сайт "вершкових".

Контракт 34-річного бразильця з Реалом закінчується влітку цього року, і сторони вирішили його не продовжувати.

Завтра, 13 червня, відбудеться прощальна прес-конференція Марсело із мадридським грандом.

Нагадаємо, що бразильський латераль виступав за Реал з 2007 року. З того моменту він провів у футболці "вершкових" 545 матчів, у яких забив 38 голів та віддав 103 результативні передачі.