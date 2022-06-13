Испания

Починаючи з 2007 року бразилець виграв із "вершковими" 25 трофеїв, що є рекордом.

Напередодні мадридський Реал офіційно оголосив, що лівий захисник Марсело залишить команду наприкінці поточного сезону.

34-річний бразилець під час прощальної прес-конференції не зміг стримати сліз, оскільки практично всю свою професійну кар'єру він провів саме у Реалі.

"Дякую моїм товаришам по команді, тренерам. Але перш за все дякую персоналу, охороні, людям, які працюють за лаштунками і мають брудну роботу. Я хочу окремо виділити їх роботу, тому що я присвячував себе тільки грі і у мене завжди було все готове завдяки їм".

"Я хочу подякувати своїй дружині, тому що вона завжди була поруч зі мною з тих пір, як я почав займатися футболом. Якщо я такий, який я є сьогодні, то це завдяки тобі Клариса".

"Коли я покинув Бразилію, в мене в думках було лише одне — грати в Лізі чемпіонів. А сьогодні я залишаю Реал Мадрид, будучи гравцем з найбільшою кількістю титулів в історії найбільшого клубу світу".

"Я збираюся розповісти те, чого ніколи не розповідав. Але я хочу подякувати Раулю, який там сидить. Ти дуже допоміг мені, коли я приїхав. І коли народився мій син Енцо, я ніколи не забуду, що ти дав мені подарунок, з багатьма речами для дитини, і ти давав мені багато порад. Ти завжди був дуже турботливим, ти і твоя родина, і я ніколи не забуду цього, і я завжди хотів наслідувати твій приклад", — цитує слова Марсело Marca.

Крім того, Марсело згадав під час прес-конференції свого діда Педро, який залишив роботу і продав машину, щоб дати можливість Марсело відвідувати тренування. Завдяки йому бразилець став футболістом.

Нагадаємо, що Марсело виступав за Реал з 2007 року. З того моменту він провів у футболці "вершкових" 545 матчів, у яких забив 38 голів та віддав 103 результативні передачі.