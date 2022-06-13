Испания

Президент Ла Ліги незадоволений діями парижан та "містян" на трансферному ринку.

Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас продовжує висловлювати невдоволення діями окремих клубів на трансферному ринку.

Об'єктом критики з боку футбольного функціонера знову стало продовження контракту ПСЖ зі своєю головною зіркою Кіліаном Мбаппе. Також Тебас сумнівається у фінансовій легітимності угоди між Манчестер Сіті та форвардом Ерлінгом Голандом.

"Державні клуби. Я зараз говорю не про Реал Мадрид у питанні Мбаппе, а за європейський футбол у цілому. Неможливо погодитися на ці операції за межами ринку, коли ці клуби вже є... небезпечніше, ніж Суперліга.

ПСЖ витратить 200 мільйонів, до цього вони витратили 300. І вони йдуть і підписують новий контракт з Мбаппе, незважаючі на ці суми. Їм доведеться обманювати. Я не знаю, чи платят їм за межами французького середовища, чи мають вони велику кількість спонсорів...

Аналогічно з Манчестер Сіті. Райола дуже чітко сказав, коли говорив про комісії. Вони, мабуть, щось зробили, тому що Голанд попросив у клубів більше, окрім тих 60 мільйонів, які були сплачені. Цього тижня ми також подамо скаргу на ПСЖ, минулого тижня ми зробили це по відношенню до Сіті", — цитує слова Тебаса Marca.

Нагадаємо, раніше Манчестер Сіті офіційно підтвердив трансфер форварда Ерлінга Голанда з дортмундської Боруссії.