Испания

Бразильський футболіст залишив мадридську команду, з якою виграв 25 трофеїв.

Форвард Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду прокоментував відхід Марсело з Реала. 13 червня бразилець провів прощальну прес-конференцію.

"Більше ніж одноклубник — брат, якого мені подарував футбол. Одна з найбільших зірок, з якою мені пощастило ділити роздягальню — як на полі, так і за його межами".

Марсело, бажаю удачі у твоїй новій пригоді!", — написав Роналду на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, що у складі Реала Роналду та Марсело виступали разом із 2009 по 2018 рік. У складі Королівського клубу бразилець виграв 25 трофеїв – це рекордний показник.