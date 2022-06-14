Испания

Новачок "вершкових" прокоментував свій трансфер.

Новачок мадридського Реалу Орел'єн Тчуамені прокоментував свій трансфер до стану чемпіонів Іспанії.

Окрім того, футболіст відповів на низку дуже цікавих запитань щодо переговорного процесу.

"Коли мені подзвонили з Мадриду — я не вагався ані секунди і одразу повідомив свою родину. Дійсно, переговори проходили в тому числі під час фіналу Ліги чемпіонів. Тоді я сказав агентові: "Зроби все, аби я опинився в цьому клубу".

Намагаюсь не думати про ціну, яку за мене заплатили. Я не фінансист, моя робота — добре грати у футбол. Мене не хвилюють цінники.

Мбаппе? Залишитись у ПСЖ — його вибір. Він подзвонив мені і спитав, що я буду робити із пропозиціями. Я сказав, що хочу перейти виключно до Реалу і Кіліан мене повністю зрозумів", — наводить слова Тчуамені Marca.

Раніше стало відомо, під яким номером француз буде виступати у Реалі.