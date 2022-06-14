Новачок "вершкових" прокоментував свій трансфер.
орел'єн тчуамені, реал мадрид
14 червня 2022, 14:50
Новачок мадридського Реалу Орел'єн Тчуамені прокоментував свій трансфер до стану чемпіонів Іспанії.
Окрім того, футболіст відповів на низку дуже цікавих запитань щодо переговорного процесу.
"Коли мені подзвонили з Мадриду — я не вагався ані секунди і одразу повідомив свою родину. Дійсно, переговори проходили в тому числі під час фіналу Ліги чемпіонів. Тоді я сказав агентові: "Зроби все, аби я опинився в цьому клубу".
Намагаюсь не думати про ціну, яку за мене заплатили. Я не фінансист, моя робота — добре грати у футбол. Мене не хвилюють цінники.
Мбаппе? Залишитись у ПСЖ — його вибір. Він подзвонив мені і спитав, що я буду робити із пропозиціями. Я сказав, що хочу перейти виключно до Реалу і Кіліан мене повністю зрозумів", — наводить слова Тчуамені Marca.
Раніше стало відомо, під яким номером француз буде виступати у Реалі.