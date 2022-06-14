Президент Реалу прокоментував підписання талановитого хавбека.
флорентіно перес, getty images
14 червня 2022, 15:27
Мадридський Реал презентував літнього новачка клубу Орел'єна Тчуамені, що перейшов до стану "вершкових" із Монако.
Президент королівського клубу Флорентіно Перес висловився щодо трансферу футболіста, а також поділився думками про минулий сезон.
"Один з найкращих півзахісників світу тепер "мадридиста". Я дуже щасливий, що Орел'єн буде допомагати нам зростати та прогресувати. Вітаю Тчуамені із здійсненням своєї мрії — перейти до Реалу. Дуже здорово, що у 22 роки можна приймати такі рішення.
Гадаю, усі вболівальники нашого клубу щасливі, що ти обрав саме нашу команду. Монако — це дружній нам клуб.
Реал провів видатний сезон, який надовго всім запам'ятається. Трофеї — це наша мотивація. Ми вже думаємо про те, що потрібно виграти наш п'ятнадцятий кубок Ліги чемпіонів", — наводить слова фахівця Marca.
Раніше сам французький футболіст прокоментував свій трансфер до стану чемпіонів Іспанії.