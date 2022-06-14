Испания

Президент Реалу прокоментував підписання талановитого хавбека.

Мадридський Реал презентував літнього новачка клубу Орел'єна Тчуамені, що перейшов до стану "вершкових" із Монако.

Президент королівського клубу Флорентіно Перес висловився щодо трансферу футболіста, а також поділився думками про минулий сезон.

"Один з найкращих півзахісників світу тепер "мадридиста". Я дуже щасливий, що Орел'єн буде допомагати нам зростати та прогресувати. Вітаю Тчуамені із здійсненням своєї мрії — перейти до Реалу. Дуже здорово, що у 22 роки можна приймати такі рішення.

Гадаю, усі вболівальники нашого клубу щасливі, що ти обрав саме нашу команду. Монако — це дружній нам клуб.

Реал провів видатний сезон, який надовго всім запам'ятається. Трофеї — це наша мотивація. Ми вже думаємо про те, що потрібно виграти наш п'ятнадцятий кубок Ліги чемпіонів", — наводить слова фахівця Marca.

Раніше сам французький футболіст прокоментував свій трансфер до стану чемпіонів Іспанії.