Сторони досягли певних домовленностей щодо майбутнього українця.
андрій лунін, фото уаф
14 червня 2022, 17:36
Український голкіпер Реалу Андрій Лунін не має ігрової практики у складі "вершкових" та намагається або досягти домовленності щодо його збільшення, або оренди в іншому клубі.
Раніше також були чутки про намір підписати Давіда Оспіну у склад королівського клубу, але наразі агенти голкіпера збірної України досягли домовленності із керівництвом Реалу щодо непідписання колумбіця, натомість Лунін залишається у складі команди, повідомляє Relevo.
Сам голкіпер хотів би отримувати більше ігрової практики, але наразі це питання між сторонами ще не обговорювалось.
В минулому сезоні Лунін зіграв всього чотири матчі за Реал, в яких пропустив чотири голи.
Раніше повідомлялось, що в послугах екс-гравця Зорі зацікавлений Вільярреал.