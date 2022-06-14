Испания

Сторони досягли певних домовленностей щодо майбутнього українця.

Український голкіпер Реалу Андрій Лунін не має ігрової практики у складі "вершкових" та намагається або досягти домовленності щодо його збільшення, або оренди в іншому клубі.

Раніше також були чутки про намір підписати Давіда Оспіну у склад королівського клубу, але наразі агенти голкіпера збірної України досягли домовленності із керівництвом Реалу щодо непідписання колумбіця, натомість Лунін залишається у складі команди, повідомляє Relevo.

Сам голкіпер хотів би отримувати більше ігрової практики, але наразі це питання між сторонами ще не обговорювалось.

В минулому сезоні Лунін зіграв всього чотири матчі за Реал, в яких пропустив чотири голи.

Раніше повідомлялось, що в послугах екс-гравця Зорі зацікавлений Вільярреал.