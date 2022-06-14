Испания

Команда Дієго Сімеоне отримала 12 червоних карток за минулий сезон.

Мадридський Атлетіко став найбрутальнішою командою топ-ліг Європи за підсумками минулого сезону-2021/22. Про це повідомляє Transfermarkt.

Минулої кампанії підопічні Дієго Сімеоне отримали 12 червоних карток, що на одну більше, ніж у Фіорентини.

Третє місце у цьому списку поділили відразу шість команд – Метц, Хетафе, Венеція, Монпельє, Валенсія та Рома. Усі вони отримали дев'ять видалень.

Рейтинг топ-10 найгрубіших клубів замикають Реймс та Еспаньйол — по вісім червоних карток.

Раніше статистичний портал WhoScored опублікував символічну збірну топ-5 ліг Європи за підсумками цього сезону.