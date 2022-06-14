Испания

Футболіст продовжить кар'єру в Англії.

Мадридський Реал влітку розмислював про підписання нападника Бенфіки Дарвіна Нуньєса. Про це повідомляє Defensa Сentral із посиланням на Фабріціо Романо.

Уругвайський футболіст подобається тренерам Реала, але підписати його не вдалося. Причина тому — відсутність паспорта ЄС у гравця.

Справа в тому, що у Реала квота на футболістів не з Європи зайнята трьома виконавцями: Вінісіусом Жуніором, Едером Мілітао та Родріго.

Нагадаємо, що Нуньєс вже однією ногою у Ліверпулі. Бенфіка вже оголосила про його продаж, але Ліверпуль ще ні.