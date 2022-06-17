Коуч визначився зі своїми трансферними цілями.
Антуан Грізманн. Getty Images
17 червня 2022, 09:55
Напередодні у ЗМІ з'явилась інформація, що Марсело Б'єлса може знову очолити Атлетік з Більбао.
Б'єлса вже визначив головну трансферну ціль для клубу — форвард каталонської Барселони Антуан Грізманн.
Атлетіко, у якому виступав француз останнім часом, не визначився, чи буде клуб викупати контракт футболіста в Барселони.
Відзначимо, що Атлетік підписує лише вихованців клубів із країни Басків. Грізманн підпадає під цю категорію, адже виховувався у школі Реал Сосьєдада.
У сезоні-2021/22 на рахунку нападника три голи та чотири асисти у 29 матчах чемпіонату Іспанії.