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  • Испания

    17 червня 2022, 10:23

    Один з клубів Ла Ліги може підсилитись Дані Алвесом

    Футболіст бажає отримувати ігрову практику перед ЧС-2022.

    Дані Алвес, Getty Images
    Дані Алвес, Getty Images 17 червня 2022, 10:23

    Незважаючи на непогану гру під час сезону-2021/22 від 39-річного Дані Алвеса, Барселона все ж не захотіла підписувати з ним новий контракт.

    Футболіст знову став вільним агентом, але завершувати кар'єру не збирається. Головна ціль захисника — зіграти за збірну Бразилії на чемпіонаті світу-2022 у Катарі.

    Для цього йому край необхідна ігрова практика. Агенти гравця вже почали шукати йому новий клуб у чемпіонаті Іспанії.

    Наразі його послуги запропонували Мальорці, яка залишилась у Ла Лізі за підсумками минулого сезону. Відповіді від керівників клубу ще немає.

    Нагадаємо, що крайній захисник зіграв за Барселону 17 матчів, у яких забив один гол та віддав чотири асисти.

    Люди

    Даниэль Алвес

    Команди

    Барселона Мальорка

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    Испания. Новости

    Іспанія. Ла Ліга

    # 17 червня 2022 И О
    1 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 86
    2 Барселона Барселона 38 73
    3 Атлетіко Атлетіко 38 71
    4 Севілья Севілья 38 70
    5 Бетіс Бетіс 38 65
    6 Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад 38 62
    7 Вільярреал Вільярреал 38 59
    8 Атлетік Атлетік 38 55
    9 Валенсія Валенсія 38 48
    10 Осасуна Осасуна 38 47
    11 Сельта Сельта 38 46
    12 Ельче Ельче 38 42
    13 Райо Вальєкано Райо Вальєкано 38 42
    14 Еспаньйол Еспаньйол 38 42
    15 Хетафе Хетафе 38 39
    16 Кадіс Кадіс 38 39
    17 Мальорка Мальорка 38 39
    18 Гранада Гранада 38 38
    19 Леванте Леванте 38 35
    20 Алавес Алавес 38 31

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