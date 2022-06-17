Один з клубів Ла Ліги може підсилитись Дані Алвесом

Испания

Футболіст бажає отримувати ігрову практику перед ЧС-2022.

Незважаючи на непогану гру під час сезону-2021/22 від 39-річного Дані Алвеса, Барселона все ж не захотіла підписувати з ним новий контракт.

Футболіст знову став вільним агентом, але завершувати кар'єру не збирається. Головна ціль захисника — зіграти за збірну Бразилії на чемпіонаті світу-2022 у Катарі.

Для цього йому край необхідна ігрова практика. Агенти гравця вже почали шукати йому новий клуб у чемпіонаті Іспанії.

Наразі його послуги запропонували Мальорці, яка залишилась у Ла Лізі за підсумками минулого сезону. Відповіді від керівників клубу ще немає.