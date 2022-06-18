Испания

Про труднощі з постачанням матеріалів сповістив президент Реалу.

Мадридський Реал є гарним прикладом побудови футбольної структури на всіх можливих рівнях, тому не дивно, що після здобуття чергового титулу Ліги чемпіонів УЄФА та "золотих" медалей іспанської Ла Ліги пріоритетним для клубу все одно залишається завершення реконструкції своєї домашньої арени Сантьяго Бернабеу.

Ще в квітні 2019 року президент "галактикос" Флорентіно Перес, разом із тодішнім мером Мадрида Мануелою Карменою, представив фінальний проект оновленої спортивної споруди, яка після завершення всіх регламентованих робіт, згідно з плану, буде приносити клубу 150 млн євро прибутку щорічно.

На початковому етапі будування вартість реконструкції та оновлення склала 525 млн євро, тоді як за останні 30 років клуб загалом вклав у різноманітні точкові роботи на своєму стадіоні близько 300 млн євро.

Однак, на початку 2022 року стався черговий акт агресії проти України, який у підсумку мав несподіваний вплив на терміни завершення робіт на спортивному об’єкті в столиці Іспанії.

Оскільки на ринку виник дефіцит будівельних матеріалів, що зрештою призвело до їхнього подорожчання, Реал був вимушений пересунути початкові терміни завершення з кінця 2022 року до початку сезону-2023/24.

"Стадіон буде готовий у наступному році. Я очікую, що це буде приблизно наприкінці наступного сезону.

Як тільки почалися роботи, нас охопила пандемія. А зараз війна в Україні і це, як ми всі знаємо, спричинило дві речі — сировини стало менше, а її вартість — збільшилася.

Але ми знайдемо спосіб подолати ці проблеми, і ми щасливі, що почали над цим працювати саме в той момент", — сказав президент Реалу Флорентіно Перес.

Таким чином, найбільше початкове хвилювання представників мадридського клубу відносно відкриття оновленого стадіону за кілька днів до фіналу чемпіонату світу виявилось безпідставним.