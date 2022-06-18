Испания

Український голкіпер вирішив залишитись у мадридському гранді, незважаючи на скромну кількість ігрового часу.

Воротар національної збірної України Андрій Лунін вирішив залишитись у мадридському Реалі на наступний сезон. Про це повідомляє Madrid Xtra із посиланням на журналіста Хосе Луїза Санчеса в ефірі La Sexta TV.

За інформацією джерела, 23 українець погодився з роллю другого голкіпера "вершкових" та дублера беззаперечного "першого номера" Тібо Куртуа.

Стверджується, що після переговорів із керівництвом Реала Лунін ухвалив рішення залишитися в мадридському гранді, незважаючи на незначну кількість ігрового часу та чутки про літню оренду.

Минулого сезону Андрій Лунін провів за Реал лише 4 матчі у всіх турнірах, у яких він пропустив 4 м'ячі.