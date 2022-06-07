Испания

Українець — не єдиний варіант для іспанського клубу.

Воротар мадридського Реалу Андрій Лунін може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє La Razon.

За інформацією джерела, у послугах 23-річного українця зацікавлений Ельче, який шукає конкурента для Едгара Бадії.

Крім Луніна до списку інтересів іспанського клубу потрапили Фернандо Пачеко, Жоель Роблес, Айтор Фернандес, Дані Карденас та Альваро Фернандес.

Також наголошується, що керівництво "вершкових" готове відпустити Луніна в оренду, якщо йому буде гарантований ігровий час.

Минулого сезону Лунін провів чотири матчі у складі Реала.

Раніше повідомлялося, що Вест Гем хоче орендувати Луніна.