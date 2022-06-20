Испания

Керманич наполегливо бачить майбутнє гравця саме в Барселоні.

Нападник каталонської Барселони Усман Дембеле продовжує вагатися щодо продовження контракту з клубом, тоді як тривають останні дні чинної угоди.

Не дивлячись на нещодавню заяву збоку футболіста, а також одностайну позицію керівництва "блаугранас" щодо необхідності продовжувати взаємини, 25-річний футболіст жодним чином не квапиться ставити підпис від новим контрактом, що тільки підігріває інформаційне поле довкола нього.

На тлі цього, як повідомляє іспанська преса, головний тренер команди, Хаві, вирішив піти на останній крок зі свого боку, напередодні особисто звернувшись до ради директорів Барселони з проханням виділити необхідні кошти, які запитують агенти французького виконавця.

Оскільки фінансові труднощі каталонців ще нікуди не зникли, їм буде дуже важко зробити подібний крок на зустріч гравця, тож схвальної відповіді на свій запит іспанський фахівець ще не отримав.

Дембеле в цьому сезоні відіграв 32 матчі, забивши два голи та віддавши 13 гольових передач.