Испания

Французький футболіст сказав уболівальнику, що залишається в каталонському клубі.

Нападник Барселони Усман Дембеле не збирається залишати каталонський клуб у літнє трансферне вікно, незважаючи на чутки навколо переходу до лондонського Челсі.

"Мені добре в Барселоні. Я збираюся залишитися. Що стосується Челсі, це лише чутки", — наводить слова Дембеле Mundo Deportivo з посиланням на відео, розміщене в соціальних мережах одного з уболівальників "блаугранас".

Нагадаємо, контракт із 25-річним французом розрахований до 30 червня 2022 року. Наразі він ще не погодив нову угоду з Барселоною.

Минулого сезону Дембеле провів 32 матчі, в яких забив два м'ячі і віддав 13 результативних передач.