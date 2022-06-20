Испания

Пропонуємо до вашої уваги відео найкращих моментів матчу плей-офф за вихід до Прімери.

Учора в рамках фінального матчу-відповіді плей-офф за вихід у Ла Лігу Жирона здобула перемогу над Тенеріфе (3:1) і вийшла в елітний дивізіон Іспанії.

Перемогу гостям принесли забиті м'ячі у виконанні Стуані та Мартінеса, а ще один м'яч записаний як автогол Леона. У складі Тенеріфе відзначився Руїс Аренага.

Перша гра закінчилася з рахунком 0:0, що означає, що Жирона стала останнім учасником іспанської Ла Ліги на наступний сезон.

Огляд матчу

Тенеріфе — Жирона 1:3

Голи: Руїс Аренага, 59 – Стуані, 42 (з пенальті), Леон, 68 (автогол), Мартінес, 80.

Джерело: MEGOGO