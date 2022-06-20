Испания

Клуби долучилися до збору коштів.

Благодійна організація Fundación Luzón, центральний офіс якої розташований у Мадриді, уже не перший рік займається вивченням хвороби під назвою бічний аміотрофічний склероз, яке уражає моторну систему, та допомоги постраждалим від її впливу.

Під час цьогорічної кампанії зі збору коштів організатори вирішили звернутися до каталонської Барселони, яка запропонувала провести благодійний поєдинок на Камп Ноу, під час якого небайдужі вболівальники зможуть долучитися до важливої місії.

У пошуках суперника "блаугранас" не мали потреби витрачати багато часу — головний тренер англійського Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола, який раніше був гравцем, а потім і керманичем Барси, радо погодився на пропозицію долучитись до акції.

"Нашою метою було зібрати якомога більше коштів. Я сподіваюся, що для цього ми зможемо заповнити Камп Ноу вщент. Це стало можливим завдяки відданості та словам двох великих клубів і певних людей, які в них працюють.

Дякувати Богу, що в нас є Жоан Лапорта, Пеп Гвардіола, Чікі Бегірістайн, Ферран Соріано та Рафа Юсте. Із першої хвилини ми почули від них одностайне "Так". Це безцінно", — заявив під час прес-конференції колишній голкіпер Хуан Карлос Унсуе, який через захворювання може пересуватися лише за допомогою інвалідного візка.

"Матч проти Сіті — це не товариський матч для нас. Ми хочемо перемогти чемпіонів Прем'єр-ліги. Нічого тут немає товариського", — відповів після колишнього гравця Жоан Лапорта.

"Ми привеземо Бернарду Сілву і ще десять гравців. Для мене велика честь брати участь у цьому матчі. Ми оселимося в Жироні, де побудемо кілька днів. Там є хороша кухня.

У мене вже підготовлена ​​тактика, тому в Барси немає шансів", — підхопив Хосеп Гвардіола.

Матч між Барселоною та Манчестер Сіті відбудеться 24 серпня, о 22:00 за київським часом.