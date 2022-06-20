Испания

Футболіст також обрав собі номер у новому клубі.

Новачок мадридського Реала Антоніо Рюдігер, який поповнив клуб на правах вільного агента, був представлений президентом клубу Флорентіно Пересом на Сантьяго Бернабеу.

Захисник збірної Німеччини також обрав собі номер — 22. Раніше під ним виступав Іско, який залишив клуб влітку.

Нагадаємо, що Челсі протягом певного часу вів перемовини із німцем стосовно нового контракту, але гравець вирішив змінити клубну прописку.

Його контракт із Реалом дійсний до літа 2026 року.