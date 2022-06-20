Испания

Футболіст у якості гравця Реала поспілкувався з пресою.

Новачок мадридського Реала Антоніо Рюдігер під час офіційної презентації прокоментував свій перехід в столичний клуб.

"У Реала дуже хороші гравці, особливо на моїй позиції. Але я відчуваю себе в безпеці і збираюся додати конкурентоспроможності, тому що це дуже добре для команди. Це великий виклик. Я грав у Німеччині, і ти повинен був бути дуже швидким. В Італії футбол дуже тактичний. В Англії важлива фізичність, а в Іспанії дуже висока якість. Це виклик, який мені подобається.

В дитинстві я спостерігав за грою Роналду, він був кумиром в моєму місті. І я також хотів би назвати Зідана, я пам'ятаю його гол у Леверкузені.

Вперше з Реала зв'язалися з моїм агентом у вересні минулого року. Другий раз — у квітні, коли я говорив з Анчелотті. Це був найважливіший момент, саме в цей момент я вирішив грати за Мадрид. З Кроосом та Азаром я не спілкувався, це моє рішення. Анчелотті сказав мені, що я можу дуже допомогти команді, і цього достатньо в моєму віці. Звичайно, я знаю, що є конкуренція, це Мадрид".

"Чому я взяв 22 номер? Моє улюблене число — 2, але воно належить Карвахалю. Мені запропонували 12 і 22, а я взяв 22.

До мене був інтерес з боку Барселони, але я сказав своєму агенту, що хочу в Мадрид, або нікуди. Моя родина в захваті, тому що знають, наскільки великий Мадрид. Вони не захоплюються футболом, але знають, що таке Мадрид. І моя дружина в захваті.

Ель-Класіко — це найбільша гра, яка існує, і хоча це гра лише товариська, ми хочемо виграти. Я радий грати в цій грі, а не дивитися її по телевізору", — зізнався Рюдігер.