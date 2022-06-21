Испания

Реал Вальядолід провів ребрендинг свого лого.

Футбольний клуб Реал Вальядолід, який за підсумками минулого сезону Сегунди зайняв другий рядок у таблиці та повернувся до Ла Ліги, провів ребрендинг.

Іспанська команда, президентом якої є легендарний бразильський форвард Роналдо Назаріо, змінила свою емблему, про що повідомила прес-служба клубу.

REAL VALLADOLID 1928 pic.twitter.com/bBCnl7mh9k — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) June 20, 2022

Старі лого Вальядоліда:

Нове лого Вальядоліда:

Нагадаємо, Роналдо Назаріо придбав 51% акцій іспанського клубу Реал Вальядолід восени 2018 року за 30 мільйонів євро.

Пізніше, у грудні 2021 року, легендарний бразилець викупив 90% акцій бразильського клубу Крузейро за 70 мільйонів доларів (понад 65 млн. євро).