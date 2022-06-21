Реал Вальядолід провів ребрендинг свого лого.
Фото: twitter.com/realvalladolid
21 червня 2022, 08:25
Футбольний клуб Реал Вальядолід, який за підсумками минулого сезону Сегунди зайняв другий рядок у таблиці та повернувся до Ла Ліги, провів ребрендинг.
Іспанська команда, президентом якої є легендарний бразильський форвард Роналдо Назаріо, змінила свою емблему, про що повідомила прес-служба клубу.
Старі лого Вальядоліда:
Нове лого Вальядоліда:
Нагадаємо, Роналдо Назаріо придбав 51% акцій іспанського клубу Реал Вальядолід восени 2018 року за 30 мільйонів євро.
Пізніше, у грудні 2021 року, легендарний бразилець викупив 90% акцій бразильського клубу Крузейро за 70 мільйонів доларів (понад 65 млн. євро).