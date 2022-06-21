За свого футболіста андалусійці хочуть отримати велику суму.
ЖЮЛЬ КУНДЕ, GETTY IMAGES
21 червня 2022, 10:53
Барселона не готова задовольнити фінансові апетити Севільї щодо Жюля Кунде, повідомляє журналіст Луїс Ройо.
За його інформацією, Барселона не готова надати 60 мільйонів євро за французького центрбека.
Це пов'язано як з фінансовими можливостями каталонського клубу, так і через те, що Барселона вважає ціну завищеною.
Минулого сезону Кунде провів 43 матчі на клубному рівні, в яких забив три м'ячі і віддав один асист.
Раніше повідомлялось, що француз — трансферна ціль номер один для Челсі.