Испания

За свого футболіста андалусійці хочуть отримати велику суму.

Барселона не готова задовольнити фінансові апетити Севільї щодо Жюля Кунде, повідомляє журналіст Луїс Ройо.

За його інформацією, Барселона не готова надати 60 мільйонів євро за французького центрбека.

Це пов'язано як з фінансовими можливостями каталонського клубу, так і через те, що Барселона вважає ціну завищеною.

Минулого сезону Кунде провів 43 матчі на клубному рівні, в яких забив три м'ячі і віддав один асист.

Раніше повідомлялось, що француз — трансферна ціль номер один для Челсі.