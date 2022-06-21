Марко Асенсіо та Дані Себальос можуть залишити Реал цього літа, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, обидва футболісти не отримували пропозицій від клубу про продовження контракту.

Контракти Асенсіо та Себальоса з Реалом розраховані до літа 2023 року.

Реал готовий вислухати пропозиції, але чітко дає зрозуміти, що не відпустить їх задарма, тому що зараз Королівський клуб не потребує продажу.