У іспанських футболістів завершуються угоди влітку 2023 року.
ДАНІ СЕБАЛЬОС, GETTY IMAGES
21 червня 2022, 13:59
Марко Асенсіо та Дані Себальос можуть залишити Реал цього літа, повідомляє Marca.
За інформацією джерела, обидва футболісти не отримували пропозицій від клубу про продовження контракту.
Контракти Асенсіо та Себальоса з Реалом розраховані до літа 2023 року.
Реал готовий вислухати пропозиції, але чітко дає зрозуміти, що не відпустить їх задарма, тому що зараз Королівський клуб не потребує продажу.