Испания

У іспанських футболістів завершуються угоди влітку 2023 року.

Марко Асенсіо та Дані Себальос можуть залишити Реал цього літа, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, обидва футболісти не отримували пропозицій від клубу про продовження контракту.

Контракти Асенсіо та Себальоса з Реалом розраховані до літа 2023 року.

Реал готовий вислухати пропозиції, але чітко дає зрозуміти, що не відпустить їх задарма, тому що зараз Королівський клуб не потребує продажу.