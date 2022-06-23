Испания

Мадридці хочуть підписати півзахисника Інтера.

Реал розглядає можливі варіанти посилення лінії півзахисту у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання CalciomercatoWeb, мадридці хочуть підписати одного з лідерів Інтера – Ніколо Бареллу.

Реал готовий запропонувати за італійського півзахисника Начо Фернандеса, Дані Себальоса та кошти.

Минулого сезону Ніколо Барелла провів 48 матчів на клубному рівні, в яких відзначився чотирма голами та тринадцятьма асистами.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року Ніколо Барелла продовжив контракт із Інтером.