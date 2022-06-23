Мадридці хочуть підписати півзахисника Інтера.
Ніколо Барелла, getty images
23 червня 2022, 19:40
Реал розглядає можливі варіанти посилення лінії півзахисту у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання CalciomercatoWeb, мадридці хочуть підписати одного з лідерів Інтера – Ніколо Бареллу.
Реал готовий запропонувати за італійського півзахисника Начо Фернандеса, Дані Себальоса та кошти.
Минулого сезону Ніколо Барелла провів 48 матчів на клубному рівні, в яких відзначився чотирма голами та тринадцятьма асистами.
Нагадаємо, що наприкінці минулого року Ніколо Барелла продовжив контракт із Інтером.