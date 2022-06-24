Испания

Хосе Луїс Моралес продовжить виступи в іспанській Ла Лізі.

Вільярреал на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із нападником Леванте Хосе Луїсом Моралесом.

Угода з 34-річним іспанцем розрахована до літа 2024 року.

До цього моменту Моралес провів вісім сезонів за Леванте. На його рахунку 311 матчів, у яких він забив 69 голів і віддав 43 асисти.

Минулого сезону Моралес провів 36 поєдинків, у яких забив 13 голів і віддав 8 асистів.