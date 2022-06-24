Хосе Луїс Моралес продовжить виступи в іспанській Ла Лізі.
Хосе Луїс Моралес, ФК Вільярреал
24 червня 2022, 14:52
Вільярреал на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із нападником Леванте Хосе Луїсом Моралесом.
Угода з 34-річним іспанцем розрахована до літа 2024 року.
До цього моменту Моралес провів вісім сезонів за Леванте. На його рахунку 311 матчів, у яких він забив 69 голів і віддав 43 асисти.
Минулого сезону Моралес провів 36 поєдинків, у яких забив 13 голів і віддав 8 асистів.