Испания

Футболіст спростовує чутки про можливий відхід.

Нападник мадридського Атлетіко Жоао Феліш спростував чутки про свій можливий відхід з клубу влітку.

"Питання мого трансферу в інший клуб не обговорюється. Я думаю тільки про Атлетіко. Також зазначу, що спокійний у питанні свого майбутнього.

Я знаю, що я можу зробити та задоволений собою. Я не хочу уходити з Атлетіко.

Я досі у відпустці. Я тільки почав тренуватися, щоб підготуватися до передсезонних зборів, але я не надто багато думаю про футбол", — сказав Феліш в інтерв'ю Mais Futebol.

Раніше у ЗМІ з'явились чутки про можливий перехід португальського форварда в ПСЖ.