Испания

Тепер футболісти будуть іздити на інших автівках.

Мадридський Реал прийняв рішення змінити автомобільного партнера клубу.

Відтепер, футболісти будуть іздити не на Ауді, а не БМВ. Окрім того, німецька компанія стане одним з основних партнерів чемпіонів Іспанії. Окрім того, клубний автобус "вершкових" також буде від БМВ.

Відзначимо, що Ауді та Реал співпрацювали із 2003 року.

"Разом ми пережили майже 900 матчів, сотні тисяч кілометрів. Ми творили історію разом і тепер бажаємо всього найкращого мадридському Реалу", — наголошує офіційна заява компанії.

Раніше англійський Евертон змінив титульного спонсора.