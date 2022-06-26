Испания

Однак поки що мадридський клуб не зробив пропозиції шотландської команди.

Йосип Юранович привернув увагу Атлетіко, повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, мадридський клуб шукає посилення на позицію правого захисника з огляду на те, що клуб припинив співпрацю з Шіме Врсалько, а Даніелю Вассу вже 33 роки.

Інтерес до Юрановича виявляють також низка клубів, і шотландський клуб розуміє, що утримати футболіста буде непросто.

У сезоні-2021/22 Юранович провів 44 матчі за Селтік у всіх турнірах: на його рахунку 6 голів та 4 результативні передачі.