Испания

У 25-річного футболіста на столі дві пропозиції.

Усман Дембеле має дві пропозиції – Барселони та Челсі, повідомляє L'Équipe.

За інформацією джерела, каталонський клуб пропонує трирічний контракт із заробітною платою в шість мільйонів євро за сезон, при тому, що раніше Дембеле отримував одинадцять млн.

Пропозиція Челсі дещо краща, крім того, Дембеле вже працював з Томасом Тухелем у Борусії Дортмунд, а "сині" хочуть також посилити лінію атаки Рахімом Стерлінгом з Манчестер Сіті.

У сезоні-2021/22 Дембеле провів 32 матчі: на його рахунку два голи та тринадцать результативних передач.

Нагадаємо, що Барселона вимагає від Усмана Дембеле визначитися з майбутнім найближчим часом.