У 25-річного футболіста на столі дві пропозиції.
УСМАН ДЕМБЕЛЕ, GETTY IMAGES
28 червня 2022, 11:57
Усман Дембеле має дві пропозиції – Барселони та Челсі, повідомляє L'Équipe.
За інформацією джерела, каталонський клуб пропонує трирічний контракт із заробітною платою в шість мільйонів євро за сезон, при тому, що раніше Дембеле отримував одинадцять млн.
Пропозиція Челсі дещо краща, крім того, Дембеле вже працював з Томасом Тухелем у Борусії Дортмунд, а "сині" хочуть також посилити лінію атаки Рахімом Стерлінгом з Манчестер Сіті.
У сезоні-2021/22 Дембеле провів 32 матчі: на його рахунку два голи та тринадцать результативних передач.
Нагадаємо, що Барселона вимагає від Усмана Дембеле визначитися з майбутнім найближчим часом.