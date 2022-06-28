Испания

Каталонці хочуть підписати польського нападаючого.

Барселона не залишає спроб підписати нападаючого Баварії Роберта Левандовські.

Як повідомляє видання Meczyki, "синьо-гранатові" вже готують нову пропозицію щодо польського нападника.

Джерело стверджує, що Барселона запропонує мюнхенцям 40 мільйонів євро відразу і 10 мільйонів євро як бонуси.

Минулого сезону Левандовскі провів 46 матчів, у яких забив 50 голів і віддав сім асистів.

Нагадаємо, що Барселона попросила Левандовські, Кунде та Сілву почекати, поки клуб знайде гроші.