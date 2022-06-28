Каталонці хочуть підписати польського нападаючого.
Роберт Левандовські, getty images
28 червня 2022, 21:31
Барселона не залишає спроб підписати нападаючого Баварії Роберта Левандовські.
Як повідомляє видання Meczyki, "синьо-гранатові" вже готують нову пропозицію щодо польського нападника.
Джерело стверджує, що Барселона запропонує мюнхенцям 40 мільйонів євро відразу і 10 мільйонів євро як бонуси.
Минулого сезону Левандовскі провів 46 матчів, у яких забив 50 голів і віддав сім асистів.
Нагадаємо, що Барселона попросила Левандовські, Кунде та Сілву почекати, поки клуб знайде гроші.