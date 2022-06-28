Фінансовий стан "синьо-гранатових" не найкращий.
Роберт Левандовські, getty images
28 червня 2022, 00:27
Барселона продовжує працювати на трансферному ринку з метою посилення складу за обмежених фінансових можливостей.
Як повідомляє видання Cadena SER, "синьо-гранатові" попросили Роберта Левандовські, Бернарду Сілву та Жюля Кунде почекати, доки клуб знайде гроші.
Джерело стверджує, що в планах Барселони на це піде близько декількох тижнів.
Нагадаємо, що Барселона веде переговори з Манчестер Юнайтед щодо продажу Френкі Де Йонга, звідки може отримати необхідні кошти.