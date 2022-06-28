Испания

Фінансовий стан "синьо-гранатових" не найкращий.

Барселона продовжує працювати на трансферному ринку з метою посилення складу за обмежених фінансових можливостей.

Як повідомляє видання Cadena SER, "синьо-гранатові" попросили Роберта Левандовські, Бернарду Сілву та Жюля Кунде почекати, доки клуб знайде гроші.

Джерело стверджує, що в планах Барселони на це піде близько декількох тижнів.

Нагадаємо, що Барселона веде переговори з Манчестер Юнайтед щодо продажу Френкі Де Йонга, звідки може отримати необхідні кошти.