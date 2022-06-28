Клуб отримає серйозну суму до свого бюджету.
гравці барселони, getty images
28 червня 2022, 22:45
Каталонська Барселона продовжує збирати кошти на літню трансферну кампанію за рахунок нових інвестицій.
"Блаугранас" вирішили продати 10% свої телевізійних прав американській компанії Sixth Street, повідомляє Axios.
Іспанський клуб отримає за це приблизно 205 млн євро. Окрім того, американці інвестують щорічно більше 300 млн євро у мадридський Реал.
Раніше повідомлялось, що Барселона готує нову пропозицію щодо Роберта Левандовські.