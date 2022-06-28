Испания

Клуб отримає серйозну суму до свого бюджету.

Каталонська Барселона продовжує збирати кошти на літню трансферну кампанію за рахунок нових інвестицій.

"Блаугранас" вирішили продати 10% свої телевізійних прав американській компанії Sixth Street, повідомляє Axios.

Іспанський клуб отримає за це приблизно 205 млн євро. Окрім того, американці інвестують щорічно більше 300 млн євро у мадридський Реал.

Раніше повідомлялось, що Барселона готує нову пропозицію щодо Роберта Левандовські.