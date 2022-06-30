Испания

Виявилось, що навіть тричі можна ввійти в одну річку.

Розвиток подій довкола трансферу польського нападника Роберта Левандовські з мюнхенської Баварії до каталонської Барселони поступово перетворюється на довгограючу історію із геть невизначеною кінцівкою.

"Блаугранас" відчайдушно намагаються боротися проти власних фінансових проблем, проте безжальні економічні показники все ж таки суттєво обмежують її можливості в купівельній спроможності.

Каталонцям нещодавно довелося зробити вже третю пропозицію, аби вмовити Баварію відпустити гравця, у якого залишається ще рік за чинним контрактом.

Ставка була в розмірі 40 млн євро + 5 млн євро у вигляді різноманітних бонусів.

Однак, як повідомляє німецька преса, мюнхенці й цього разу відмовились від продажу, указавши на недостатній розмір пропозиції.

50 млн євро — стільки хоче "Рекордмайстер", тоді як будь-які варіанти з меншим прибутком будуть ним відхилені.

Наразі немає впевненості в тому, що Барселона зробить четверту спробу придбати Левандовські, і тим паче — зробить це до 12 липня, як зробив до неї запит власне футболіст.