Испания

Причина — небежання поляка бути присутнім на тренуванні Баварії.

Як повідомляє AS, Роберт Левандовські через свого агента Піні Захаві тисне на Барселону з метою домовитися з Баварією про трансфер до 12 липня. Саме у той день відбудеться перше тренування мюнхенців після повернення з відпустки, на якому поляк не бажає бути присутнім.

Також видання повідомляє, що на минулому тижні представник 33-річного форварда мав зустріч із президентом каталонців Жоаном Лапортою. Барселоні підписати поляка можуть допомогти кошти за телеправа, яких вона отримає до 500 мільйонів євро.

Бачити Роберта у своєму складі бажає і головний тренер "блаугранас" Хаві, який теж хотів би почати роботу з нападником вже 11 липня, коли збереться його команда.

Нагадаємо, що Баварія у випадку продажу Левандовські може підписати 20-річного француза із Реймса Юго Екітіке.