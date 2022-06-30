Испания

Контакти між клубами дуже утруднені.

Барселона, як і раніше, хоче придбати Роберта Левандовські, повідомляє Süddeutsche Zeitung.

Мюнхенський клуб ігнорує дзвінки з боку каталонців. При цьому, іспанський клуб почав використовувати факс, щоб хоч якось зв'язатися з Баварією.

Крім того, агент Левандовскі Піні Захаві та представники Баварії теж не контактують один з одним з незрозумілих причин.

Ця ситуація ускладнює переговорний процес. За чутками, Баварія хоче виручити за польського нападаючого 50 мільйонів євро, а пропозиція Барселони недотягує до цієї суми.

Раніше каталонці просили Левандовські та ще двох футболістів почекати, поки клуб знайде гроші.