Испания

Гравець такого рівня довго не буде знаходитись без клубу.

За підсумками сезону-2021/22 угода між туринським Ювентусом та нападником Федеріко Бернардескі добігла кінця, після чого 28-річний виконавець отримав статус вільного агента та можливість обрати інший клуб для продовження кар’єри.

Італієць, поза всяким сумнівом, користується попитом на трансферному ринку, тому клубам, які бажають його запросити до власного складу, потрібно швидко домовлятись із його агентами.

Зокрема, стосується це й мадридського Атлетіко, який, згідно з повідомленнями італійської преси, цікавиться можливістю підсилити свій склад за рахунок "безкоштовного" виконавця.

У цьому сезоні на рахунку Бернардескі 36 матчів, два голи та шість гольових передач.