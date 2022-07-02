Мадридський клуб шукає шляхи, щоб знизити навантаження з Каріма Бензема.
ЕДЕН АЗАР, GETTY IMAGES
02 липня 2022, 13:39
Еден Азар може змінити позицію наступного сезону, повідомляє AS.
За інформацією джерела, Карло Анчелотті планує використовувати бельгійця як хибну дев'ятку.
По-перше, тренерський штаб хоче знизити навантаження на Каріма Бензема у сезоні, коли проводитиметься чемпіонат світу.
По-друге, на звичній Азар позиції лівого вінгера грає Вінісіус Жуніор, а на правому фланзі атаки велика конкуренція.
У сезоні-2021/22 Азар провів 18 матчів у чемпіонаті Іспанії: на його рахунку одна результативна передача.