Еден Азар може змінити позицію наступного сезону, повідомляє AS.

За інформацією джерела, Карло Анчелотті планує використовувати бельгійця як хибну дев'ятку.

По-перше, тренерський штаб хоче знизити навантаження на Каріма Бензема у сезоні, коли проводитиметься чемпіонат світу.

По-друге, на звичній Азар позиції лівого вінгера грає Вінісіус Жуніор, а на правому фланзі атаки велика конкуренція.

У сезоні-2021/22 Азар провів 18 матчів у чемпіонаті Іспанії: на його рахунку одна результативна передача.