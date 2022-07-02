Испания

Наддосвідчений голкіпер продовжить грати в Ла Лізі.

У сезоні-2021/22 іспанському Еспаньйолу вдалося зачепитись за підсумкову 14 сходинку в турнірній таблиці, проте це не надихнуло "папуг" на продовження взаємин із віковим голкіпером Дієго Лопесом.

У свої 40 років іспанський страж воріт є одним із уособлень воротарського цеху своєї країни, досвід якого охоплює виступи в складі мадридського Реалу, Вільярреалу, андалузької Севільї та італійського Мілану.

Проте завершення контракту з Еспаньйолом не стало приводом для Лопеса повісити воротарські рукавички на цвях.

Кинути новий виклик долі досвідченому виконавцеві запропонував Райо Вальєкано, на що в підсумку отримав безумовну згоду.

Таким чином, за виступами Дієго Лопеса ми матимемо змогу спостерігати ще один рік.

У цьому сезоні іспанець відіграв 38 матчів, пропустивши 52 голи та 11 разів зігравши "на нуль".