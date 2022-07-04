Испания

Успішний досвід співпраці в Сегунді дався взнаки.

За підсумками минулого сезону іспанська Жирона посіла лише шосту сходинку в Сегунді, проте це не завадило їй потім виграти боротьбу за місце в "елітному" дивізіоні в Ейбара, Лас-Пальмаса та Тенеріфе.

На відміну від певних клубів, каталонці не стали влаштовувати розпродаж гравців, які створили всі передумови для цього досягнення.

Клуб вирішив продовжити взаємини з 23-річним півзахисником Іваном Мартіном, який виступав на правах оренди з Вільярреалу, а також 31-річним захисником Хуанпе, для якого досвід виступів у Жироні вже триває майже шість років.

Хуанпе відіграв за цей рік 45 матчів, двічі забивши та віддавши гольові передачі, а Мартін з’являвся на полі 27 разів (1 гольовий пас).