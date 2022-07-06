Испания

Новачок "блаугранас" поділився емоціями від переїзду на Камп Ноу.

Напередодні каталонська Барселона оголосила про підписання на правах вільного агента центрального півзахисника Франка Кесс’є, у якого завершився контракт із Міланом.

На своїй першій прес-конференції у якості гравця "синьо-гранатових" 25-річний івуарієць висловився про свій трансфер.

"Я дуже хочу зустрітися з усіма моїми товаришами по команді та тренерським штабом. Я радий вийти на це поле і дуже хочу приступити до роботи.

Я розмовляв з Іброю, він розповів мені про команду і сказав, що я вирушаю у гарне місце. Мені потрібно багато працювати, щоб зробити кар’єру, як у Туре Яя", — цитує слова Кесс’є Marca.

Нагадаємо, що контракт івуарійського півзахисника з Барселоною розрахований до 2026 року. В угоді прописано клаусулу у розмірі 500 мільйонів євро.