Испания

Голкіпер знов буде виступати в Іспанії.

Колишній воротар Лаціо Пепе Рейна повернеться до іспанської Ла Ліги.

35-річний футболіст знов буде виступати за Вільярреал, повідомляє Фабріціо Романо. Рейна підпише контракт на один рік.

Очікується, що угода буде закрита вже найближчим часом.

Рейна виступав за Вільярреал із 2002 по 2005 рік, зігравши за цей період 147 матчів, в яких пропустив 151 гол та 55 разів зберіг свої ворота у недоторканності.

Раніше іспанський воротар тепло попрощався із Лаціо.