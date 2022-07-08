Испания

Нападник залишається в стані "вершкових".

Нападник мадридського Реалу Родріго Гоес невдовзі продовжить виступи в своєму клубі.

Футболіст анонсував цю подію в ефірі ABC. "Дійсно, я невдовзі продовжу контракт із командою. Реал Мадрид — це моя мрія на все життя", — розповів бразилець.

Очікується, що контракт буде підписано до літа 2028 року, а клаусула складатиме один мільярд євро.

Минулого сезону Родріго зіграв 49 матчів за Реал, в яких забив дев'ять голів та віддав десять результативних передач.

Раніше повідомлялось, що Реал залишить інший нападник команди.