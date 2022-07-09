Испания

Український голкіпер вирушить до мадридського гранду у передсезонне турне.

Воротар мадридського Реалу Андрій Лунін приєднався до тренувань своєї команди.

23-річний українець вирушить з "вершковими" у передсезонне турне до США, де Реал зіграє проти Барселоні (23 липня), Америки (26 липня) та Ювентуса (30 липня).

"Повернувся до роботи", — написав Лунін в своєму Instagram, виклавши фото з тренування.

Нагадаємо, раніше стало відомо, чому Андрій Лунін вирішив залишитися запасним у Реалі, незважаючи на наполягання батька змінити клуб