Испания

Український голкіпер прагне стати "першим номером" мадридського гранда у майбутньому, а Карло Анчелотті гарантував йому більше ігрового часу.

Раніше стало відомо про те, що український голкіпер мадридський Реала Андрій Лунін вирішив залишитися у своєму нинішньому клубі наступного сезону та погодитися з роллю змінника Тібо Куртуа.

Минулого сезону 23-річний українець не отримував достатньо ігрового часу, тому очікувалося, що він змінить клубну прописку. Іспанське видання AS розповіло про причини ухваленого рішення молодим гравцем залишитись на Сантьяго Бернабеу.

За інформацією джерела, батько та агент Андрія Луніна, Олексій Лунін, наполягав на тому, щоб його син змінив клуб заради більшої кількості ігрового часу, але голкіпер збірної України ухвалив протилежне рішення.

Головна мотивація Луніна – він мріє у майбутньому виграти конкуренцію у Куртуа та стати основним голкіпером Реала, тому хоче йти до цієї мети.

Крім цього, під час зустрічі з головним тренером Реала Карло Анчелотті та керівництвом "вершкових" українському голкіперу гарантували значно більше ігрового часу наступного сезону, оскільки в клубі залишилися задоволені його грою у тих нечисленних весняних матчах. Зокрема сейв Луніна визнали найкращим за підсумками минулого розіграшу Ла Ліги.

Нагадаємо, що у сезоні-2022/23 Андрій Лунін провів за Реал лише 4 матчі у всіх турнірах, у яких він пропустив 4 м'ячі. Також наголошується, що на остаточне рішення українця щодо його майбутнього вплинуло народження сина 23 травня за п'ять днів до фіналу Ліги чемпіонів.