Испания

Бразилець вразив своєю грою головного тренера Реала Карло Анчелотті.

Колишній захисник Шахтаря Вінісіус Тобіас, який навесні на правах оренди перебрався до мадридського Реалу, вирушить із "вершковими" на передсезонне турне до США. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, 18-річний бразилець вразив своєю грою у складі Кастільї головного тренера мадридців Карло Анчелотті.

Таким чином, Реал готовий дати футболісту шанс проявити себе в основній команді, за яку він не міг виступати через відсутність європейського паспорта.

Раніше повідомлялося, що Реал викупить контракт гравця у Шахтаря.