Бразилець вразив своєю грою головного тренера Реала Карло Анчелотті.
ВІНІСІУС ТОБІАС, ФОТО ШАХТАР ДОНЕЦЬК
10 липня 2022, 14:21
Колишній захисник Шахтаря Вінісіус Тобіас, який навесні на правах оренди перебрався до мадридського Реалу, вирушить із "вершковими" на передсезонне турне до США. Про це повідомляє AS.
За інформацією джерела, 18-річний бразилець вразив своєю грою у складі Кастільї головного тренера мадридців Карло Анчелотті.
Таким чином, Реал готовий дати футболісту шанс проявити себе в основній команді, за яку він не міг виступати через відсутність європейського паспорта.
Раніше повідомлялося, що Реал викупить контракт гравця у Шахтаря.